Werder: Alvero muss pausieren

Werder Bremen muss für das anstehende Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Freitag (20:30 Uhr) auf Winter-Neuzugang Skelly Alvero verzichten. Wie die Werderaner mitteilen, hat sich der 21-jährige Mittelfeldspieler einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

Bei den Grün-Weißen fehlten daneben bei der Trainingseinheit am heutigen Dienstag mehrere Namen: Neben Felix Agu (Belastungssteuerung) standen Michael Zetterer (Sprunggelenksprobleme), Niklas Stark (Innenbandverletzung am Sprunggelenk) und Justin Njinmah (Hüftprobleme) nicht auf dem Rasen. Bei den beiden Letztgenannten ist noch unklar, wann sie wieder am Mannschaftstraining teilnehmen werden.