Real historisch | Mailand lebt

Madrid steht vor historischem Erfolg

Heute Abend (20 Uhr) trifft Champions League-Sieger Real Madrid im Finale der Klub-Weltmeisterschaft auf Saudi-Arabiens erfolgreichsten Verein Al Hilal. Mit einem Sieg würden sich die Königlichen zum fünften Mal zum FIFA-Klub-Weltmeister krönen. Die spanische Presse spricht von einem Angriff auf den achten Weltmeister-Titel, denn schon vor der Änderungen des Modus feierte der Verein dreimal den Gewinn des Weltpokalsiegs. Ein Erfolg wäre neuer Weltrekord. Auf dem Titelblatt der ‚as‘ sieht man Reals Schlüsselspieler Vinícius Júnior und Luka Modrić, zudem ist auch Offensivspieler Rodrygo abgebildet. Bei der ‚Marca‘ sieht man das Team in der Vorbereitung auf das wichtige Spiel. Beide Zeitungen titeln die Anstoßzeit „20:00“ Uhr.

Pep fühlt sich benachteiligt

Die Vorverurteilung von Manchester City wegen umfassender Finanzverstöße schlägt große Wellen in der englischen Presse. Die englischen Zeitungen ‚Mirror‘ und ‚Daily Express‘ zeigen den Lesern am heutigen Samstag ein großes Bild von City-Cheftrainer Pep Guardiola. Der ‚Mirror‘ titelt dazu eine Aussage von Pep: „Sie haben es auf uns abgesehen.“ Der ‚Daily Express‘ nimmt ebenfalls Aussagen des Katalanen auf das Titelblatt: „Wir sind bereits verurteilt worden, der Verein hatte keine Chance, die Unschuld zu beweisen.“ Im Fall einer Verurteilung droht den Skyblues ein satter Punktabzug in der Liga. Sogar ein Rauswurf aus der Premier League steht in Raum.

Giroud wird zum Matchwinner

Olivier Giroud beendet die Krise des AC Mailand. Mit seinem Kopfball-Treffer gegen den FC Turin sorgte der 36-jährige Stürmer am gestrigen Abend für den 1:0-Endstand. In der italienischen Presse wird Giroud gefeiert, der ‚Corriere dello Sport‘ spricht von einem Tor zum „Einrahmen“ und titelt dazu: „Milan übernachtet auf dem dritten Platz.“ Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet von einem „Neustart“ des Meisters. Die ‚Tuttosport‘ zeigt den entscheidenden Kopfball in einem Bild und schreibt dazu: „Milan hat Giroud.“ Nach schweren Wochen, in denen Milan in der Ergebniskrise steckte, kann Trainer Stefano Pioli endlich aufatmen.