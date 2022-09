Chelsea: Kepa spricht über Angebote

Torhüter Kepa Arrizabalaga hatte neben einem Verbleib beim FC Chelsea auch andere Optionen. Im Podcast von ‚El Laguero‘ gibt der 27-Jährige preis: „Es gab Möglichkeiten, Chelsea zu verlassen. Aber sie haben mir immer ihr Vertrauen ausgesprochen und wollten, dass ich Teil des Teams bleibe.“

Man habe die Situation gemeinsam analysiert und kam schließlich zur Einigung über einen Verbleib. Nun „bin ich froh, bei diesem großen Klub zu sein und zu bleiben.“ In der laufenden Spielzeit durfte Kepa zweimal in der Champions League starten, allerdings verzeichnete er in der Liga bislang keinen Einsatz.