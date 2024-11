Ergebniskrise: Guardiola appelliert an City-Profis

Vor den beiden wichtigen Spielen in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam und in der Premier League gegen den FC Liverpool fordert Pep Guardiola die Spieler von Manchester City zur Geschlossenheit auf. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel gegen die Niederländer (21 Uhr) appellierte der Coach der Skyblues an seine Mannschaft, „für den Erhalt des Vermächtnisses zu kämpfen“ und dafür, dass die aktuelle Krise nicht zu „einem großen Schlamassel“ für den Klub wird. Der amtierende englische Meister hat wettbewerbsübergreifend seine vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt verloren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit acht Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Liverpool scheint der fünfte Meistertitel in Serie aktuell unwahrscheinlich. In der Königsklasse rangiert City nur auf dem zehnten Platz und damit außerhalb der automatischen Qualifikationsplätze für die K.o.-Runde. „Man verteidigt ein Vermächtnis, eine Tradition, einen Erfolg. Wenn wir das nicht tun, versuchen wir, uns auf kurze Zeiträume zu konzentrieren und die nächsten Spiele zu gewinnen. Was ich mir wünsche, ist das Engagement der Spieler, das zu tun, was wir tun müssen. Wir werden dem Team gratulieren, das uns die Krone abnimmt, weil es sie verdient und nicht weil wir sie ihnen übergeben, sie ihnen schenken“, so Guardiola.