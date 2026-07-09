Weltmeisterschaft
Mexiko vollzieht Trainer-Wechsel
@Maxppp
Wie erwartet nimmt Mexiko eine Veränderung auf der Trainerbank vor. Rafael Márquez folgt beim WM-Co-Gastgeber auf Javier Aguirre, der sein Amt nach dem Achtelfinal-Aus gegen England (2:3) niederlegte.
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La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026
Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.
¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5
Zuletzt fungierte Márquez zwei Jahre als Co-Trainer unter Aguirre. Perspektivisch soll der ehemalige Barça-Kapitän den Verband zur WM 2030 führen.
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