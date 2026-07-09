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Offiziell Weltmeisterschaft

Mexiko vollzieht Trainer-Wechsel

von Julian Jasch
Rafael Márquez Álvarez auf einer Pressekonferenz @Maxppp

Wie erwartet nimmt Mexiko eine Veränderung auf der Trainerbank vor. Rafael Márquez folgt beim WM-Co-Gastgeber auf Javier Aguirre, der sein Amt nach dem Achtelfinal-Aus gegen England (2:3) niederlegte.

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Zuletzt fungierte Márquez zwei Jahre als Co-Trainer unter Aguirre. Perspektivisch soll der ehemalige Barça-Kapitän den Verband zur WM 2030 führen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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