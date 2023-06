Cinel nach Österreich

Onur Cinel verlässt die Nachwuchsabteilung des FC Schalke und heuert in Österreich an. Nach offiziellen Angaben unterschreibt der Übungsleiter beim Red Bull-Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga einen Vertrag bis 2025.

Lese-Tipp

Skarke: Bundesliga statt Schalke?

Unter der Anzeige geht's weiter