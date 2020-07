Vollzug noch heute? Die Details zur Sané-Ablöse

Der FC Bayern könnte nach der Verpflichtung von Tanguy Kouassi (18) schon in Kürze den nächsten Deal perfekt machen. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge soll der Wechsel von Leroy Sané noch am heutigen Mittwoch finalisiert werden. In München erhält der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Laut der ‚Times‘ zahlen die Münchner eine Sockelablöse von 49 Millionen Euro. Weitere elf Millionen seien erfolgsabhängig zu zahlen. Die Boni seien an drei Bedingungen geknüpft: Champions League-Sieg, Meisterschaft und individuelle Spieler-Auszeichnungen.

Mit Verweis auf das Umfeld von Manchester City berichtet die ‚Times‘ darüber hinaus über ein Jahresgehalt von rund 22 Millionen Euro. Dem gegenüber steht ein ‚Bild‘-Bericht, dem zufolge Sané deutlich weniger als 20 Millionen pro Saison kassiert.