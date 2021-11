Gerrard übernimmt bei Aston Villa

Aston Villa greift im Abstiegskampf zu namhaften Mitteln. Wie der Premier League-16. offiziell bekanntgibt, wird Steven Gerrard neuer Cheftrainer.

Die Glasgow Rangers, bei den Gerrard noch bis 2024 unter Vertrag stand, kassieren laut englischen Medien rund drei Millionen Euro Ablöse. Bei den Schotten hatte der ehemalige Liverpool-Profi im Sommer 2018 übernommen und in der vergangenen Saison die Meisterschaft geholt.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Gerrard: „Aston Villa ist ein Verein mit einer reichen Geschichte und Tradition im englischen Fußball und ich bin sehr stolz darauf, hier neuer Cheftrainer zu werden.“

In Birmingham tritt Gerrard die Nachfolge des kürzlich entlassenen Dean Smith an. Nach fünf Liga-Niederlagen in Folge steht Aston Villa gehörig unter Druck – am Samstag (16 Uhr) ist Brighton & Hove Albion zu Gast im Villa Park.