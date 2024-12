Milan: Wechselfreigabe für Hernández

Theo Hernández darf den AC Mailand schon im Winter oder im Sommer verlassen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, stehen die Rossoneri einem Verkauf des 27-Jährigen bei einem passenden Angebot offen gegenüber. Dem Bericht zufolge würde man Hernández schon für unter 50 Millionen Euro ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Verkauf könnte sich jedoch als nicht ganz einfach entpuppen, da der Spieler selbst gerne in Mailand bleiben möchte. Der bis 2026 an Milan gebundene Linksverteidiger erlebt aktuell womöglich die komplizierteste Phase seiner Karriere, kursierte doch zuletzt ein Video aus einem Nachtclub von einem angeblichen Übergriff des Franzosen (36 Länderspiele) auf eine Frau. Zudem befindet sich Hernández in einer echten Formkrise, weshalb die Gespräche über eine Vertragsverlängerung zum Stillstand gekommen sind.