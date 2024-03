Chelsea & United im Battle um Kerkez

Milos Kerkez weckt Begehrlichkeiten bei der Ligakonkurrenz. Einem Bericht des ‚Mirror‘ zufolge haben Manchester United und der FC Chelsea die Fühler nach dem Linksverteidiger vom AFC Bournemouth ausgestreckt. Beobachtet wird der 20-jährige Ungar schon eine Weile von den genannten Klubs.

Auch in Deutschland ist man in der Vergangenheit auf Kerkez aufmerksam geworden. Vor seinem Wechsel zu den Cherries im zurückliegenden Sommer waren unter anderem Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen an einer Zusammenarbeit interessiert.