Auf Vereinssuche: James erhält „sehr gutes Angebot“

James Rodríguez könnte im Anschluss an seine bevorstehende Vertragsauflösung bei Rayo Vallecano zurück in seine Heimat Kolumbien wechseln. Dort wirbt mit dem Junior FC ein Klub öffentlich um den 33-jährigen Mittelfeldspieler. Der Anteilseigner des Vereins, Fuad Char, erklärt gegenüber‚ El Heraldo‘: „Vor ein paar Tagen kam über Cristian Daes (CEO von Tecnoglass, Anm. d. Red.), der mit ihm befreundet ist, die Absicht und die Möglichkeit auf, einen Spieler vom Kaliber von James zu verpflichten. Er hat mit Cristian gesprochen, der mich angerufen hat, und wir haben ihm ein sehr gutes Angebot gemacht. Wir sind fest entschlossen, ihn zu holen.“

Dem Vernehmen nach handelt es sich um ein Angebot über einen Zweijahresvertrag. „Ich denke, dass es das Beste für James wäre, wenn er in diesem Jahr 2025 und in der ersten Hälfte des Jahres 2026 bei einem kolumbianischen Verein spielen könnte, damit er die Weltmeisterschaft in bester körperlicher Verfassung erreichen kann“, begründet Char die Anstrengungen seines Klubs. Gleichzeitig weiß der 87-jährige Unternehmer: „Es herrscht ein wirtschaftlicher Wettbewerb, in dem wir uns aufgrund der wirtschaftlichen Lage des kolumbianischen Fußballs unter recht ungünstigen Bedingungen befinden. Deshalb wird es schwierig.“