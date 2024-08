Hannover: Zieler spricht über Karriereende

Ron-Robert Zieler möchte noch ein paar Jahre Profifußball spielen. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der 36-jährige Ex-Nationaltorhüter, dass er aktuell noch nicht an ein Karriereende denkt: „Stand jetzt fühle ich mich topfit. Ich bin immer noch sehr ehrgeizig. Ich habe große Freude und das Gefühl, dass ich der Mannschaft noch viel geben kann. Wenn das so weitergeht, kann ich mir gut vorstellen, noch einige Jahre zu spielen. Und was meine Position angeht, da gibt es ja genügend Beispiele, noch im höheren Fußballer-Alter auf dem Platz zu stehen.“

Der Vertrag des Stammkeepers von Hannover 96 läuft noch bis zum kommenden Sommer. Wenn es nach Zieler geht, soll dieser jedoch verlängert werden: „Es besteht ein großes Vertrauensverhältnis. Wir haben abgemacht, dass wir uns im Laufe der Saison wieder zusammensetzen, um zu besprechen, wie es weitergeht. Ich habe eine riesige Identifikation mit 96. Wenn man das perfekte Drehbuch schreiben müsste, dann könnte ich mir gut vorstellen, hier meine Karriere zu beenden.“ Zieler steht in der mittlerweile elften Saison im Tor der Niedersachsen.