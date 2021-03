Schalke-Job: Baumgart nimmt Stellung

Nach der Entlassung von Christian Gross steht beim FC Schalke der 26. Trainerwechsel seit 2002 an, allein in dieser Saison standen schon vier verschiedene Übungsleiter an der königsblauen Seitenlinie. Bis Saisonende soll eine Interimslösung herhalten, Mike Büskens gilt als möglicher Kandidat.

Im Sommer will S04 dann einen neuen Coach mit dem Auftrag Neuanfang und vermutlich Wiederaufstieg installieren. Dimitrios Grammozis (vereinslos) und Michael Boris (MTK Budapest) werden gehandelt, ebenso wie Steffen Baumgart (SC Paderborn).

„Keinen Kontakt zu Schalke“

Der 49-Jährige bezieht gegenüber ‚Sport1‘ Stellung: „Es gibt keinen Kontakt zu Schalke“. Allerdings, so Baumgart weiter, werde man „sehen, ob es Gespräche gibt.“ Mitte März soll es ein Treffen mit den Paderborn-Bossen geben. Baumgarts Vertrag beim Zweitligisten läuft aus.

‚Sport1‘ bringt unterdessen auch noch Thorsten Fink ins Gespräch. Der 53-Jährige sei nicht abgeneigt. Fink beendete im September aus familiären Gründen sein Engagement beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe und ist seither ohne Verein.