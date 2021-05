HSV: „Lockere Anfragen“ für Vagnoman

Josha Vagnoman vom Hamburger SV hat Interesse bei diversen Klubs geweckt. Laut der ‚Bild‘ liegen dem 20-jährigen Rechtsverteidiger, der auch auf der gegenüberliegenden Seite agieren kann, „lockere Anfragen“ aus England vor. Auch Klubs aus der Serie A haben dem Bericht zufolge die Fühler ausgestreckt.

Vagnoman selbst möchte in der kommenden Saison erstklassig spielen. Sollte der HSV den Aufstieg verpassen, könnte das Eigengewächs für kolportierte sieben Millionen Euro die Freigabe erhalten. Möglich wäre in dem Fall auch ein Transfer in die Bundesliga, Vagnomans Vertrag läuft noch bis 2024.