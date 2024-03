Hasenhüttl: „Habe nicht lange überlegen müssen“

Der VfL Wolfsburg hat seinen neuen Trainer Ralph Hasenhüttl offiziell vorgestellt. „Ich freue mich sehr, dass ich wieder in der Bundesliga bin“, so der Österreicher auf der Antrittspressekonferenz, „für mich war die Entscheidung aufgrund der Tatsache, dass ich mich lange erholen konnte und wieder den Hunger verspürt habe, einfach. Ich habe nicht lange überlegen müssen, um dem VfL zuzusagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hasenhüttl tritt in der Autostadt die Nachfolge des am gestrigen Sonntag freigestellten Niko Kovac an. Die seit 15 Pflichtspielen sieglosen Wölfe wollen unter dem ehemaligen Trainer von RB Leipzig zurück in die Erfolgsspur finden. „Die Aufgabe ist klar“, sagte Hasenhüttl, „wir müssen versuchen, wieder Siege zu erreichen, um uns in der Liga zu halten. Im Endeffekt geht es darum, meine Art von Fußball möglichst schnell in die Mannschaft zu bringen.“