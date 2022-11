FC Bayern: Coman über sein Karriereende

Kingsley Coman hat eine klare Vorstellung davon, wann er seine Karriere beenden möchte. „Ich bin so schnell, dass ich auch noch schnell sein werde, wenn ich nicht mehr so schnell bin. Aber an dem Tag, an dem ich nicht mehr so schnell sein werde, dass ich an dem Gegenspieler vorbeikomme, höre ich auf“, so der Flügelspieler des FC Bayern im Interview mit der ‚L’Équipe‘, „deshalb habe ich immer gesagt, dass ich, wenn alles gut läuft, mit 32 oder 33 Jahren aufhören werde.“

Der 26-jährige Franzose hatte in seiner Karriere immer wieder mit kleineren und größeren Verletzungen zu kämpfen, betont: „Ich versuche, alles zu tun, damit mein Körper so lange wie möglich durchhält.“ Dennoch: „Wenn du vorher ein Dribbler warst und 32 oder 33 wirst, musst du dich eigentlich umschulen lassen. Das ist schwierig und auch nicht die Art von Fußball, die mich begeistert und mir Freude bereitet.“ Ein Karriereende wäre dann der logische Schritt.