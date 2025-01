FCA verleiht Talent Ehrlich

Der FC Augsburg verleiht Perspektivspieler Lucas Ehrlich an den SV Sandhausen in die dritte Liga. Für 18 Monate wechselt der 20-jährige Stürmer zum SVS. Spielpraxis erhalten ist dabei die oberste Priorität für Ehrlich, der den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen soll.

Ehrlich wechselte im Sommer 2023 aus der Jugend von Dynamo Dresden zu den Fuggerstädtern, wo er über die U23 in der Regionalliga schrittweise an die Profimannschaft herangeführt werden sollte. Dabei gelangen ihm zehn Tore in 44 Einsätzen. Nun soll sich der großgewachsene Stürmer in einer höheren Liga empfehlen.