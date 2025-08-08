Bayern verkündet Doppel-Verlängerung

Der FC Bayern und Lennart Karl gehen gemeinsam in die Zukunft. Die Münchner verkünden die Vertragsverlängerung mit ihrem Toptalent offiziell. Der 17-Jährige dehnt seinen 2026 auslaufenden Kontrakt dem Vernehmen nach um zwei Jahre bis 2028 aus.

Zudem unterschreibt Wisdom Mike einen neuen Kontrakt. Der 16-jährige Außenstürmer kommt aktuell für die U19 zum Einsatz.

Sportvorstand Max Eberl erklärt: „Wir wünschen uns bei allem Erfolgshunger, die Durchlässigkeit für unsere Talente vom FC Bayern Campus weiter zu fördern. Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen, sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlović und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft.“

Karls neues Arbeitspapier ist vorerst ein Fördervertrag, bei Erreichen der Volljährigkeit in rund einem halben Jahr wird er einen Profivertrag unterzeichnen. Für die kommende Saison ist der Rechtsaußen bereits als Backup für Michael Olise (23) bei den Profis eingeplant.

Zahlreiche Topklubs – darunter Real Madrid und Ajax Amsterdam – erkundigten sich in den vergangenen Monaten beim deutschen Rekordmeister nach Karl. Dieser fühlt sich jedoch wohl in München und will sich nachhaltig beim FCB durchbeißen.

Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Lennart Karl und Wisdom Mike sind seit Jahren am FC Bayern Campus und seither stets prägende Spieler ihrer Mannschaften. Lennart ist mutig, torgefährlich, technisch versiert mit enger Ballführung in 1:1-Situationen und offensiv sehr variabel einsetzbar. Wisdom kommt antrittsschnell, explosiv und dynamisch mit Zug zum Tor und einem guten Abschluss über die Außenbahn – ein Flügelspieler, wie wir ihn beim FC Bayern gerne sehen. Beide sind noch sehr jung und haben enormes Potenzial. Ihnen kann die Zukunft gehören.“