Nwaneri verlängert bei Arsenal

von Georg Kreul - Quelle: arsenal.com
Ethan Nwaneri dreht jubelnd ab @Maxppp

Der FC Arsenal hat seine Nachwuchshoffnung Ethan Nwaneri mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der vielfach begehrte Offensivspieler, um den auch Borussia Dortmund warb, unterschreibt nach Angaben der Gunners einen neuen langfristig datierten Kontrakt. Ursprünglich wäre der 18-Jährige nächsten Sommer ablösefrei gewesen. Nun setzt Nwaneri seine Reise bei Arsenal fort, für die er seit dem achten Lebensjahr spielt.

Arsenal
People, places, memories. By Ethan Nwaneri.

Our number 22 is here to stay ❤️
„Die Unterzeichnung dieses Vertrags bedeutet mir alles“, sagt der gebürtige Londoner zu seiner Unterschrift, „ich betrachte dies als meine erste richtige Saison im Herrenfußball, als Teil der Mannschaft in der Umkleidekabine. Ich bin sehr gespannt darauf, was ich dem Team bieten kann. Ich möchte dazu beitragen, dass wir so viele Siege wie möglich einfahren und dem Verein Freude und Ruhm bringen. Hier fühle ich mich zu Hause.“ Vergangene Saison bestritt Nwaneri für das Team von Trainer Mikel Arteta 37 Pflichtspiele (elf Torbeteiligungen).

