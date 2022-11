Chelsea intensiviert Gespräche mit Endrick

Kaum ein Spieler ist derzeit so begehrt wie das brasilianische Wunderkind Endrick. Laut dem ‚London Evening Standard‘ führte der FC Chelsea in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Gespräche mit dem 16-Jährigen und seiner Entourage. Die Blues hoffen demnach darauf, Endrick dank eines üppigen Gehalts an die Stamford Bridge locken zu können.

Konkurrenz erhält Chelsea von Real Madrid und Paris St. Germain, die sich mit den Blues ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Ausnahmetalent von Palmeiras liefern. In 169 Partien für das Jugendteam der Brasilianer erzielte Endrick stolze 165 Tore.