BVB-Aufstellung gegen Real: Sahin stellt mehrfach um

Rund fünf Monate ist es her, dass sich Real Madrid und Borussia Dortmund in einem Pflichtspiel gegenüberstanden – und das im größtmöglichen. 0:2 stand es am 1. Juni aus Sicht des BVB nach 90 Minuten im Champions League-Finale. Am heutigen Dienstagabend kommt es nun zum erneuten Aufeinandertreffen der Klubs.

Der BVB geht ersatzgeschwächt in die Partie, die schon zuletzt verletzten Karim Adeyemi, Julien Duranville (beide mit Muskelverletzung im Oberschenkel), Giovanni Reyna (Leiste) und Yan Couto (Gesäß) fallen aus. Den Engpass auf den offensiven Flügeln sollen Jamie Gittens und Donyell Malen vergessen machen. Beide stehen in der Startelf.

Komplettiert wird die Dortmunder Offensive von Julian Brandt und Serhou Guirassy. Auf der Doppelsechs ist der gegen St. Pauli (2:1) angeschlagen ausgewechselte Pascal Groß nicht rechtzeitig fit geworden für die Startelf. Auch Kapitän Emre Can sitzt auf der Bank. Stattdessen bilden Felix Nmecha und Marcel Sabitzer das Mittelfeld. In der Defensive sollen Julian Ryerson, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Ramy Bensebaini für Stabilität sorgen.

