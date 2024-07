Lille schnappt sich Mbappé-Bruder

Auch der jüngere Bruder von Kylian Mbappé (25/Real Madrid) verlässt Paris St. Germain und wechselt zu Ligakonkurrent OSC Lille. Wie die Nordfranzosen bekanntgeben, unterschreibt Ethan Mbappé seinen ersten Profivertrag über drei Jahre beim OSC. Der 17-Jährige verlässt PSG ablösefrei, da sein dortiger Kontrakt Ende Juni ausgelaufen ist.

In Lille möchte der Youngster in der Ligue 1 Fuß fassen, nachdem er beim Hauptstadtklub bisher zu lediglich drei Einsätzen im Oberhaus des französischen Fußballs gekommen ist. „Der LOSC gratuliert Ethan zur Unterzeichnung seines ersten Profivertrags und wünscht ihm eine gute Integration und die besten Fortschritte beim Klub, der dafür bekannt ist, die besten Talente zu fördern“, heißt es in der offiziellen Begrüßung des Klubs.