Barça: Vater verhinderte Moriba-Wechsel zu City

Ilaix Moriba (18) vom FC Barcelona wäre fast bei Manchester City gelandet. Wie sein Vater Mamady der ‚Sport‘ erzählt, liefen die Vertragsverhandlungen mit den Katalanen schleppend und die Citizens versuchten, den talentierten Mittelfeldspieler auf die Insel zu locken. Nach guten Gesprächen mit Sportdirektor Txiki Begiristain bekam Familie Moriba zwei Tickets zugestellt, um nach Manchester zu fliegen und einen Vertrag zu unterzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe dann alles an dem Morgen storniert, an dem wir dorthin gehen sollten“, erklärt der Vater. Éric Abidal (ehem. Sportdirektor) und José Mari Bakero (Jugendleiter) schafften es schließlich doch noch, das Juwel aus La Masia zu überzeugen, bei Barça zu bleiben. Neben City zeigten auch Juventus Turin, der FC Chelsea, Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse am Spanier. Derzeit streckt Leipzig erneut die Fühler aus.