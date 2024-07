FC Bayern: Der Stand bei de Ligt

Sportlich gibt es kaum Argumente, Matthijs de Ligt auf den Markt zu werfen. Da der Niederländer aber einen ebensolchen hat, gehört der 24-Jährige beim FC Bayern zu den Verkaufskandidaten. Die Verhandlungen gestalten sich aber zäh.

Wie ‚Sky‘ berichtet, liegt den Münchnern nach wie vor kein offizielles Angebot für de Ligt vor. Vor zwei Jahren hatte der FCB noch 67 Millionen Euro an Juventus Turin überwiesen. In diesem Sommer würde man sich an der Säbener Straße mit 50 Millionen Euro inklusive Sonderzahlungen zufriedengeben. United schwebt naturgemäß eine geringere Summe vor.

De Ligt will nach Manchester

Dass sich die beiden Rekordmeister einig werden, ist dennoch wahrscheinlich. Vor allem Erik ten Hag soll sich für de Ligt starkmachen, hat mit seinem Landsmann bereits persönlich Kontakt aufgenommen. Demnach führt Beraterin Rafaela Pimenta auch ausschließlich Verhandlungen mit den Engländern. Das aufkeimende Interesse von Paris St. Germain wurde entsprechend ins Reich der Fabeln verwiesen.