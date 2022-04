Europas Top-Torjäger | Siebatcheus Vorstoß in die Top10

Um die Schweizer Meisterschaft spielt Titelverteidiger BSC Young Boys nicht mehr mit. Doch Mittelstürmer Jordan Siebatcheu schreitet immerhin mit großen Schritten der Torjägerkrone entgegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 3:1-Sieg gegen Servette Genf traf der 25-jährige US-Nationalspieler doppelt und hat nun 21 Saisontore in 30 Spielen auf dem Konto. Durch seine Treffer katapultiert sich Siebatcheu auch in die Top10 der besten Torjäger aus Europas 15 besten Ligen. Robert Lewandowski an der Spitze ist aber in weiter Entfernung.

Die besten Torjäger Europas