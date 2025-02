Rashford gibt Barça-Traum nicht auf

Marcus Rashford liebäugelt weiter mit einem Wechsel zum FC Barcelona. Das hat die ‚Sun‘ aus dem Umfeld des Angreifers erfahren. Der 27-Jährige ist bis zum Saisonende von Manchester United an Aston Villa verliehen. Die Villans besitzen zwar eine Kaufoption für den Flügelstürmer in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro, es gilt jedoch als nicht sehr wahrscheinlich, dass der Klub aus Birmingham diese auch aktiviert. Bisher kam der 60-fache englische Nationalspieler zu zwei Kurzeinsätzen, in denen er ohne Torbeteiligung blieb.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rashford möchte aktuell bei seinem Leihklub vor allem Spielpraxis sammeln und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Im Winter stand ein Wechsel zu Barça im Raum. Dies bestätigte auch Deco, der Sportdirektor der Katalanen, unter der Woche: „Es stimmt, dass über Rashford gesprochen wurde – aber wir haben nicht verzweifelt nach einem Spieler gesucht.“ Im Sommer könnte das schon wieder anders aussehen. „Marcus ist zuversichtlich, dass Barcelona sein Interesse wieder aufleben lassen wird, wenn er im Villa Park zu seiner Form zurückfindet und anfängt, Tore zu schießen“, zitiert die Boulevardzeitung ihre namentlich nicht genannte Quelle.