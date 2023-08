133 Millionen: Chelsea gewinnt Rennen um Caicedo

Der FC Chelsea bedient sich bei Brighton & Hove Albion und angelt sich Moisés Caicedo (21). Der begehrte Sechser unterschreibt an der Stamford Bridge einen Achtjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Über den Transfer sagt Caicedo: „Ich bin so glücklich, zu Chelsea zu wechseln. Ich freue mich so sehr, hier bei diesem großen Verein zu sein, und als Chelsea mich anrief, musste ich nicht lange überlegen. Ich wusste einfach, dass ich für den Verein unterschreiben wollte. Es ist ein wahrgewordener Traum, hier zu sein, und ich kann es kaum erwarten, mit dem Team durchzustarten.“

Die Co-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley fügen an: „Moises hat sich in den vergangenen 18 Monaten als herausragender Spieler im europäischen Fußball erwiesen, und wir freuen uns, ihn in den Kader von Mauricio Pochettino aufzunehmen.“

Dem Vernehmen nach werden für den Ecuadorianer inklusive Boni bis zu 133 Millionen Euro fällig – neuer Rekord auf der Insel. Für nur fünf Millionen hatte Brighton Caicedo vor zweieinhalb Jahren von Independiente del Valle geholt.

Chelsea setzt sich gegen prominente Konkurrenz durch, auch der FC Bayern hatte zeitweise Interesse an dem 32-fachen Nationalspieler signalisiert. Der FC Liverpool war sich mit Brighton sogar über die Ablöse einig. Caicedo aber wollte nur zum FC Chelsea.