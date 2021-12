Nächster Grillitsch-Interesent aus England

Florian Grillitsch hat einen weiteren Interessenten aus der englischen Premier League auf den Plan gerufen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich Tottenham Hotspur nach dem 26-jährigen Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim erkundigt.

Zuletzt berichtete bereits die ‚Sun‘, dass Newcastle United ein Auge auf Grillitsch geworfen hat. Auch der AS Rom wird Interesse nachgesagt. Der Vertrag des Österreichers läuft am Saisonende aus. Grillitsch kündigte schon vor Monaten an: „Jetzt bleibe ich noch ein Jahr bei Hoffenheim, werde meinen Vertrag erfüllen und denke, dass ich im Sommer den nächsten Schritt machen werde.“