Salihamidzic spricht über Talente – Lob für Zirkzee

Hasan Salihamidzic sieht den FC Bayern auf einem guten Weg, was Scouting, den Campus und Talente im Klub betrifft. Im Interview mit der ‚tz‘ findet der Sportvorstand der Bayern insbesondere für Joshua Zirkzee (20) lobende Worte: „Er macht das in Anderlecht sehr gut“. Derzeit ist der niederländische Torjäger an den RSC Anderlecht verliehen, im Sommer steht normalerweise die Rückkehr zum FCB bevor.

Aber auch andere Youngster finden Erwähnung von Brazzo: „Natürlich ist Alphonso (Davies, Anm. d. Red.) das Musterbeispiel eines Talente-Transfers. Man könnte es sich als Verein nicht besser malen: aus der kanadischen Liga in die Weltspitze. Jamal Musiala ist mit 17 zu uns gekommen und heute deutscher Nationalspieler.“ Auch künftig hoffe man, „dass der eine oder andere den Sprung in unseren Profikader schafft wie Josip Stanisic oder Paul Wanner.“