Magdeburg tütet Wintertransfer ein

Der 1. FC Magdeburg holt Verstärkung für den Sturm. Wie der Zweitligist bekanntgibt, kommt Alexander Ahl Holmström im Winter vom schwedischen Erstligisten GAIS. Aus Sicht von Trainer Christian Tritz bringt der Schwede eine neue Komponente in den Kader: „Mit Alexander bekommen wir einen Strafraumstürmer mit Größe und Wucht in unser Team. Er bringt ein Element mit, das unseren Kader bereichert.“

Holmströms Vertrag bei GAIS läuft zum Jahresende aus, da die Saison in Schweden im Kalenderjahr gespielt wird. In der vergangenen Spielzeit steuerte der Stürmer in 29 Ligaspielen zehn Tore und eine Vorlage bei.