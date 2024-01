Xavi in der Krise: „Dann muss ich gehen“

Eigentlich genießt Xavi vollen Rückhalt vom FC Barcelona. Selbst nach der 1:4-Pleite im Clásico gegen Real Madrid vor rund zehn Tagen stärkte Sportdirektor Deco dem Cheftrainer den Rücken. Nach dem gestrigen Pokal-Aus gegen Athletic Bilbao (2:4 n.V.) wird der Druck allerdings immer größer.

Angesprochen auf seine Zukunft räumte der frühere Mittelfeldstratege ein: „Wenn wir zum Saisonende auf keinem konkurrenzfähigen Level sind, dann muss ich gehen. Das ist bei allen Trainern so. Wir sind bei einem großen Klub. Ich weiß, wo ich bin. Man wird von mir Titel erwarten – oder zumindest, dass wir um sie mitspielen.“

Xavi besitzt bei den Blaugrana noch ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier. Dass die Vereinslegende dieses auch erfüllt, ist nicht in Stein gemeißelt. In La Liga ist der Abstand auf die Spitze aus Girona und Madrid auf sieben Punkte angewachsen. Einziger Hoffnungsschimmer bleibt die Königsklasse, in der die Spanier im Achtelfinale auf die SSC Neapel treffen.