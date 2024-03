Irres Wechsel-Angebot für Lewandowski

Die Saudi Pro League will einen weiteren prominenten Top-Star für sich gewinnen. Ausgemachtes Zielobjekt ist diesmal Robert Lewandowski. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, liegt dem Torjäger des FC Barcelona ein lukratives Angebot aus dem Wüstenstaat vor.

In Saudi-Arabien wollen sie Lewandowski demnach „mit Gold überhäufen“, bieten dem 35-Jährigen ein Jahresgehalt von über 100 Millionen Euro. Allerdings, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘, müssen sich die Saudis den Lewandowski-Traum fürs Erste abschminken: Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft habe die Offerte bereits abgelehnt.

Lewandowski, vertraglich bis 2025 plus Option gebunden, sehe seine Zukunft vorerst in Barcelona. Bei einem Wechsel wären eher die USA eine Option. Erst in der vergangenen Woche kündigte Lewandowski an: „Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen will, ich bleibe in Barcelona.“