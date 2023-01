Santos wird Polen-Coach

Die polnische Nationalmannschaft kann in Kürze einen neuen Cheftrainer begrüßen. Wie das Nachrichtenportal ‚Sport.pl‘ berichtet, tritt Fernando Santos die Nachfolge des im Dezember aus dem Amt geschiedenen Czeslaw Michniewicz an. Entsprechende Bilder zeigen den 68-Jährigen bei seiner Ankunft am Warschauer Flughafen.

Santos verlor seinen Job als Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft ebenfalls im Dezember. Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus gegen Marokko (0:1) und einem Streit mit Superstar Cristiano Ronaldo (37) war sein öffentliches Ansehen stark beschädigt worden. Als prominenter Kandidat für den Polen-Job galt unter anderem auch Steven Gerrard. Den Zuschlag erhält nun Santos, der schon am morgigen Dienstag auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden soll.

