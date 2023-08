Union: Volland kommt morgen

Der Wechsel von Angreifer Kevin Volland zu Union Berlin geht am morgigen Donnerstag über die Bühne. Wie ‚Sport1‘ berichtet, wird der Angreifer zu Medizincheck und Unterschrift erwartet.

Nach FT-Infos fließen 4,5 Millionen Euro Sockelablöse plus 1,5 Millionen Boni an die AS Monaco. ‚Sky‘ hatte darüber zuerst berichtet. Der 31-jährige Volland hatte drei Saisons im Fürstentum verbracht. Nun geht es zurück in die Bundesliga.