Fast fix: Schalke findet neuen Trainer

Schalke 04 hat seine Trainersuche offenbar abgeschlossen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der 41-jährige Karel Geraerts der neue Coach werden. Die Verpflichtung sei „nahezu perfekt“.

Doch wer ist Geraerts? Der ehemalige belgische Nationalspieler trainierte in der vergangenen Saison das belgische Überraschungsteam Union Saint Gilloise, das er bis ins Viertelfinale der Europa League führte. Dabei entwickelte Geraerts auch Bayer Leverkusens Stürmerstar Victor Boniface.

Im Sommer trennten sich dann die Wege, seither ist Geraerts vereinslos. Nun soll er in Schalke die Mammut-Aufgabe zweite Liga übernehmen. Nach acht Spielen stehen die Königsblauen auf Platz 16. Am morgigen Sonntag (13:30 Uhr) steht das Spiel gegen Mitabsteiger Hertha BSC an. Dabei wird noch Interimscoach Matthias Kreutzer an der Linie stehen.