FC Bayern: Neuer Vertrag für Musiala?

Jamal Musiala winkt ein neues Arbeitspapier beim FC Bayern. Wie die Münchner ‚Abendzeitung‘ berichtet, ist eine Verlängerung des bis 2022 datierten Kontrakts angedacht. Zudem soll der 17-jährige Musiala künftig fester Bestandteil der Drittliga-Mannschaft werden, für die er in der vergangenen Saison acht Partien bestritt.

Der FC Bayern hatte den in Stuttgart geborenen Engländer (neun U17-Länderspiele) vor einem Jahr ablösefrei vom FC Chelsea geholt. Sein Debüt für die Profis gab der offensive Mittelfeldspieler im Juni. Am 33. Spieltag wurde Musiala in der 88. Minute gegen den SC Freiburg (3:1) eingewechselt.