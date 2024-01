SV Werder: Der Stand bei Malatini

Der SV Werder Bremen hofft, den Transfer von Julián Malatini in Kürze einzutüten. „Wir bemühen uns um eine Verpflichtung und sind in guten Gespärchen, aber es ist noch nichts fix“, wird Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz von Vereinsmedien zitiert. Mit dem Argentinier würden die Bremer die mehrfach geforderte Verstärkung an Bord holen.

Zudem sickern weitere Details über den potenziellen Deal durch: Nach Informationen der ‚DeichStube‘ fließen rund zwei Millionen Euro Ablöse an Defensa y Justicia. An der Weser winkt Malatini ein Vierjahresvertrag. Der 22-Jährige ist im Abwehrverbund sowohl zentral als auch auf rechts einsetzbar und kommt mit der Erfahrung aus 50 Pflichtspielen in der argentinischen Primera Division nach Deutschland.