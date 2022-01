Newcastle: Korb von van de Beek – Diego Carlos sagt zu

Newcastle United ist mit einem Vorstoß bei Donny van de Beek gescheitert. Laut dem ‚Telegraph‘ kontaktierten die Magpies über einen Mittelsmann den 24-jährigen Niederländer in der Hoffnung, dem Dauerreservisten einen Wechsel schmackhaft machen zu können. Doch van de Beek hege nach wie vor größere sportliche Ambitionen und habe kein Interesse, sich dem Tabellenvorletzten im Abstiegskampf anzuschließen.

Bei den Red Devils spielt der Niederländer seit eineinhalb Jahren kaum eine sportliche Rolle. Auch unter Interimscoach Ralf Rangnick kommt der Mittelfeldakteur in der Premier League auf mickrige sieben Einsatzminuten in drei Kurzeinsätzen – weitere drei Ligapartien verbrachte der Sommereinkauf von 2020 komplett auf der Bank.

Im Mittelfeld will sich Newcastle nach dem erhaltenen Korb künftig wieder seinem Ex-Spieler Georginio Wijnaldum (31) widmen, der bei Paris St. Germain eine ähnliche Situation wie van de Beek in Manchester erlebt.

BVB mit den besseren Karten?

Die Absage an Newcastle zeigt, dass van de Beek nicht mit aller Macht einen Abschied anstrebt und vorzugsweise in einem etwas ruhigeren Umfeld wieder zu alter Stärke finden will. Damit dürfte Borussia Dortmund nach wie vor Chancen haben. Wie die ‚Manchester Evening News‘ vor wenigen Tagen berichteten, traten die Red Devils mit ihrem Leihgesuch an den BVB heran, der seinerseits nicht abgeneigt zu sein scheint.

Einem, dem die sportlichen Umstände offenbar weniger Kopfzerbrechen bereiten, ist Innenverteidiger Diego Carlos vom FC Sevilla. Der 28-jährige Brasilianer hat den Andalusiern dem ‚Telegraph‘ zufolge bereits mitgeteilt, nach England wechseln zu wollen. Die Einigung zwischen den Klubs könnte noch diese Woche folgen.