25 Millionen: Arsenal bietet für La Liga-Torjäger

In der vergangenen Saison musste der FC Getafe bis zum letzten Spieltag zittern, ehe der Klassenerhalt eingetütet war. In der laufenden Spielzeit ist für den Madrider Vorstadtklub auf Platz acht liegend das internationale Geschäft zumindest noch in Sichtweite. Maßgeblichen Anteil daran hat Borja Mayoral.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die herausragende Form des früheren Real-Talents ist auch Mikel Arteta und dem FC Arsenal nicht verborgen geblieben. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Gunners bereits ein offizielles Angebot in Höhe von umgerechnet rund 25,5 Millionen Euro abgegeben.

Lese-Tipp

Intensive Gespräche: Neuer Klub für Onana?

Erstes Angebot zurückgewiesen

Mayorals zwölf Ligatore werden in der laufenden Saison lediglich von Real-Superstar Jude Bellingham (13 Tore) übertrumpft. Folgerichtig soll sich Getafe zunächst unbeeindruckt von der Transferoffensive aus London zeigen und das erste Angebot zurückgewiesen haben. Erst ab 45 Millionen Euro seien die Azulones gesprächsbereit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Arsenal ergibt sich dadurch aber zumindest eine realistische Verhandlungsgrundlage. Bei den bisherigen Kandidaten Victor Osimhen (25/SSC Neapel), Lautaro Martínez (26/Inter Mailand) oder Victor Boniface (23/Bayer Leverkusen) stießen die Nordlondoner gänzlich auf taube Ohren, bei Ivan Toney (27) vom FC Brentford soll eine Schmerzgrenze von rund 116 Millionen Euro im Raum stehen.