Rummenigge: Weitere Transfers möglich

Karl-Heinz Rummenigge hält weitere Neuzugänge beim FC Bayern für möglich. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Vorstandsboss der Münchner nach dem Pokalsieg über Bayer Leverkusen (4:2): „Ich glaube, wir haben einen guten Kader jetzt. Aber ich schließe trotzdem auch nicht aus, dass vielleicht noch in der Breite was dazukommt, in der Spitze, glaube ich, sind wir top besetzt.“

Bislang holte der Rekordmeister Alexander Nübel (23, Schalke 04), Tanguy Nianzou Kouassi (18, Paris St. Germain) und Leroy Sané (24, Manchester City) an Bord. Weitere Verstärkungen sind dem Vernehmen nach für rechts hinten und das zentrale Mittelfeld geplant, zudem könnte noch ein Flügelstürmer kommen.