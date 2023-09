Klubsuche: Der Favorit bei Ex-PSG-Keeper Sirigu

Salvatore Sirigu könnte schon in Kürze bei einem neuen Klub unterzeichnen. Nach FT-Informationen befindet sich der Keeper in Gesprächen mit dem OGC Nizza. Dort absolviert der 36-Jährige derzeit medizinische Untersuchungen. Im Raum steht ein Einjahresvertrag. Noch evaluiert man an der Côte d’Azur allerdings, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt.

Aktuell stehen Nizza mit Marcin Bulka (23) und Teddy Boulhendi (22) lediglich zwei Torhüter zur Verfügung. Sirigu könnte die Torwartriege also komplettieren. Zuletzt stand der Italiener beim AC Florenz unter Vertrag, ist seit Anfang Juli jedoch vereinslos. Nach seinem Engagement bei Paris St. Germain wäre Nizza für Sirigu der zweite Klub in der Ligue 1.