Fofana-Ersatz: Chelsea verpflichtet Disasi

Axel Disasi verlässt die AS Monaco und wechselt zum FC Chelsea. Bei den Blues erhält der Innenverteidiger ein Arbeitspapier bis 2029. Als Ablöse erhalten die Monegassen dem Vernehmen nach 45 Millionen Euro.

In London soll Disasi Wesley Fofana (22) vertreten, der mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Ähnlich wie Fofana ist der 25-Jährige Rechtsfuß. Zudem ist Disasi ebenfalls französischer Nationalspieler. In London trifft der 1,90 Meter große Abwehrturm unter anderem auf Benoît Badiashile (22), mit dem er bereits in Monaco zusammenspielte.

Die Co-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley erklären: „Axel hat in mehreren Saisons in Frankreich seine Qualität unter Beweis gestellt. Er ist bereit, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, und wir freuen uns, dass er ihn bei Chelsea machen wird. Wir heißen ihn im Verein willkommen und freuen uns darauf, dass er in den kommenden Tagen mit Mauricio Pochettino und seinen neuen Teamkollegen zusammenarbeitet.“