Köln-Neuzugang Gazibegovic hatte andere Angebote

Neuzugang Jusuf Gazibegovic hat sich über Angebote anderer Klubs und seine Ziele mit dem 1. FC Köln geäußert. Über seinen Wechsel zum Zweitliga-Tabellenführer sagt der Bosnier gegenüber dem ‚Geissblog‘: „Ich habe ein paar internationale Spiele gespielt, da gab es immer mal wieder Anfragen. Teilweise war auch mal etwas Exotisches dabei. Ich höre aber immer auf mein Bauchgefühl, das war nie so wie jetzt beim FC. In Graz hätte ich nicht noch mehr gewinnen können.“ unter anderem wurden dem VfB Stuttgart und Inter Mailand in der Vergangenheit Interesse am Bosnier nachgesagt. Den Wechsel von der in Graz überwiegend genutzten Viererkette in die Kölner Fünferkette hatte sich der 24-Jährige nach eigenen Angaben einfacher vorgestellt.

Gazibegovic war nach seinem Wechsel sofort als Stammspieler auf der rechten Schiene gesetzt, im Pokalspiel bei Bayer Leverkusen (2:3) sowie bei der Niederlage in Magdeburg (0:3) erhielt jedoch Jan Thielmann (22) den Vorzug. Doch der Neuzugang bleibt gelassen und stellt sich in den Dienst der Mannschaft: „In Köln hat jetzt für mich auch alles gepasst: Ich kannte den Trainer und einige Spieler. Hinzu kommen die Aufstiegsambitionen bei einem Verein, der eigentlich ins Mittelfeld der Bundesliga gehört. Wenn wir aufsteigen, habe ich am Ende alles richtig gemacht.“ Im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr) wird der 21-fache Nationalspieler aufgrund der Gelbsperre von Thielmann wohl erneut die nächste Chance kriegen, seinen Mehrwert zu zeigen.