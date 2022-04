Stuttgart verlängert mit Nartey

Nikolas Nartey hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert. Der Bundesligist verkündet, dass der 22-jährige Mittelfeldspieler von nun an bis 2025 an den Klub gebunden ist. Das bisherige Arbeitspapier des Dänen wäre 2023 ausgelaufen.

Nartey stand in der laufenden Saison in acht Bundesliga-Partien auf dem Platz, fällt seit Anfang Februar aber verletzt aus. Aufgrund eines arthroskopischen Eingriffs im Knie wird er in dieser Spielzeit auch nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Wir freuen uns sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nikolas Nartey. Niko kam in der aktuellen Saison bis zu seiner Verletzung regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz und hat dabei sein großes Potenzial gezeigt“, so Sportdirektor Sven Mislintat, „wir sind davon überzeugt, dass er nach der Beendigung der Reha-Phase und mit dem Start der Vorbereitung auf die kommende Saison schnell an diese positive Entwicklung anknüpfen wird.“

Nartey war 2019 vom 1. FC Köln nach Stuttgart gewechselt und wartete dort geduldig auf seinen Durchbruch. Über Leihen zu Hansa Rostock und den SV Sandhausen konnte er sich schlussendlich für die Profis des VfB empfehlen.