Eintracht: Die Baustellen auf dem Wintermarkt

Sechser-Suche

Die Eintracht sucht laut ‚Sport1‘ nach einem spielstarken Sechser, Sportdirektor Markus Krösche habe schon seit einiger Zeit ein Auge auf Bayerns Marc Roca (24) geworfen. Der Spanier spielt in München keine Rolle, soll für vier bis sechs Millionen Euro oder per Leihe zu haben sein. Aber auch Betis Sevilla ist an Roca dran. Und laut ‚Bild‘ wäre das Gehalt des Mittelfeldspielers für die SGE kaum zu stemmen.

Offensiv-Verstärkungen

Nur zwölf Tore in elf Ligaspielen – in der Offensive will die Eintracht ebenfalls nachlegen. Mittelstürmer Randal Kolo Muani (22, FC Nantes) ist weiterhin ein Kandidat, zudem soll Interesse an einer Ausleihe von Flügel-Talent Ansgar Knauff (19, Borussia Dortmund) bestehen.

Blanco bleibt, da Costa geht?

Sommerneuzugang Fabio Blanco (17) ist weiter ohne Einsatzminute, würde gerne wieder gehen, soll aber trotzdem bleiben. Krösche zur ‚Bild‘: „Wir haben darüber auch mit seiner Familie und seinem Umfeld gesprochen. Sie haben verstanden, dass wir alle nur das Beste für ihn wollen.“

Die Freigabe könnte dagegen Danny da Costa (28) erhalten. Der Rechtsverteidiger, zuletzt an Mainz 05 verliehen, steht nur noch bis Saisonende unter Vertrag und weckt Interesse beim FC Augsburg. Bei den vergangenen vier Ligaspielen verpasste da Costa den Sprung in den Frankfurt-Kader.

Younes-Dilemma

Im Sommer ließ Amin Younes (28) seinen Wechsel nach Saudi-Arabien auf der Zielgeraden platzen, ist seither in Ungnade gefallen und wird nicht mehr berücksichtigt. Der bis Sommer datierte Leihvertrag mit der SSC Neapel soll im Winter aufgelöst werden – entweder per einvernehmlicher Einigung oder Younes wird laut ‚Bild‘ fristlos gekündigt.