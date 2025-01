Hannover: Der Profit-Plan mit Leitl

Hannover 96 möchte aus der Entlassung von Stefan Leitl im Nachhinein Profit schlagen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, möchte 96-Sportchef Marcus Mann den Vertrag mit dem 47-Jährigen gegenwärtig noch nicht auflösen und spekuliert auf eine Ablösezahlung für den Trainer. Der Vertrag von Leitl läuft noch bis zum Saisonende, eine Abfindungszahlung läge laut der Boulevardzeitung im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Mann spekuliert demzufolge jedoch darauf, dass in der Rückrunde ein Verein wegen Leitl bei den Niedersachsen anklopft und eine kleine Ablöse zahlt. Bereits direkt im Anschluss an die Freistellung bei 96 kochten Gerüchte um ein Interesse von Hertha BSC an Leitl hoch. Beim Hauptstadtklub steht Christian Fiél nach einer enttäuschenden Hinrunde unter Druck.