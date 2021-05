Keine Bayern-Zukunft für Dantas & Costa

Douglas Costa und Tiago Dantas werden den FC Bayern verlassen. Bei Costa einigte man sich auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags. Tiago Dantas wird zu seinem Mutterklub Benfica Lissabon zurückkehren. Es gebe weder eine neue Leihvereinbarung noch eine Festverpflichtung.

Hasan Salihamidzic erklärt: „Douglas Costa und Tiago Dantas haben mit uns in dieser Saison die erneute Deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir möchten uns bei beiden herzlich bedanken und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.“

Für Costa, der noch bis 2022 an Juventus Turin gebunden ist, ist nun der Weg zum brasilianischen Klub Grêmio Porto Alegre so gut wie frei. In Brasilien ist das Transferfenster bis zum 23. Mai geöffnet. Noch zwei Tage bleiben somit Zeit, um den Deal abzuschließen.