Bericht: Bayern fragt wegen Osimhen an – riesiges Preisschild

Der FC Bayern hat offenbar bei der SSC Neapel wegen eines Transfers von Victor Osimhen angeklopft. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, erreichte die Italiener ein Anruf aus München, bei dem Informationen eingeholt wurden.

Dabei dürften die FCB-Bosse aber schnell gemerkt haben, dass ein Osimhen-Transfer eher außerhalb der eigenen Reichweite liegt. Denn Neapel fordert mindestens 100 Millionen Euro Ablöse für den 23-jährigen Mittelstürmer. Auch englische Klubs sollen bereits zurückgeschreckt haben.

In Wolfsburg gescheitert

Vor zwei Jahren hatte der Klub vom Vesuv selbst stolze 75 Millionen für Osimhen an den OSC Lille gezahlt. Seither erzielte der Nigerianer, der sich einst nicht beim VfL Wolfsburg durchsetzen konnte, 28 Tore in 62 Spielen. Sein Vertrag in Neapel ist noch bis 2025 datiert.

