Bestätigt: Roger Schmidt verteilt Korb

Roger Schmidt wird nicht in die Türkei zu Besiktas wechseln. Wie Hüsein Yücel, aktuell Präsident des türkischen Erstligisten, bei ‚Sports Digitale‘ bestätigt, hat Roger Schmidt das Angebot von Besiktas abgelehnt. „Unsere Leute haben sich mit Roger Schmidt getroffen. Er hat ein Angebot, Besiktas sechs Monate lang zu trainieren, nicht angenommen“, so Yücel in der Sendung.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte sich Schmidt mit seinem vorherigen Arbeitgeber Benfica Lissabon auf die Auflösung seines Vertrags einigen können. Der 57-Jährige will eigentlich erst im Sommer wieder ein neues Projekt angehen. Auch im Umfeld von RB Leipzig taucht der Name Roger Schmidt als möglicher Nachfolger von Marco Rose immer wieder auf.