Leipzig-Gerüchte um Ex-Mainzer Mateta

Um Jean-Philippe Mateta ranken sich Gerüchte einer Bundesliga-Rückkehr. Die ‚Sun‘ bringt den Angreifer von Crystal Palace bei RB Leipzig ins Spiel. Cheftrainer Marco Rose sei ein großer Fan des 26-jährigen Franzosen. Allerdings verweist das Boulevardblatt auch auf eine gemeinsame Vergangenheit bei Mainz 05 hin, die es so nie gab. Während Mateta zwischen 2018 und 2021 am Bruchweg die Schuhe schnürte, datiert Roses Zeit als Co-Trainer bei den Rheinhessen auf die Jahre 2009 bis 2012 zurück.

Außerdem darf angesichts des Rekordtransfers von Stürmer Loïs Openda (23) für 43 Millionen plus Boni vom RC Lens bezweifelt werden, dass Leipzig erneut für einen Angreifer tief in die Tasche greift. Denn laut der ‚Sun‘ wären für Mateta rund 14 Millionen Euro Ablöse fällig. Ein stolzer Preis für den Franzosen, der in der abgelaufenen Saison magere zwei Treffer in 32 Pflichtspielen erzielte. Als weiteren Interessent nennt der Bericht den FC Genua, der eine Leihe mitsamt Kaufoption anbietet.

